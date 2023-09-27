Лазарев раскрыл талант своего наследника Никиты

Сергей Лазарев горд тем, что сын Никита делает большие успехи, а хореографы призывают отца мальчика перевести того в профессиональную категорию, чтобы выступать на сцене.

Отметим, что исполнитель не желает, чтобы наследники были частью шоу-бизнеса, так как им будет непросто из-за популярности собственного родителя.

Несмотря на это, звездный отец берёт сына и дочь детей с собой на гастроли и разные светские мероприятия.

Сергей считает, что о талантах его младшей дочки Ани пока судить рано, так как ей всего 5 лет, но она всесторонне развивается, посещает танцы в компании старшего брата.