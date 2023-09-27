Цой сообщила, что делает закатки в респираторе

В интервью порталу "Утро.Ру" исполнительница Анита Цой рассказала, что делает свои фирменные соленья в "полном обмундировании".
Защитный респиратор артистка одевает по той причине, что добавляет в блюдо очень острый перец, который при попадании на кожу и в глаза в лучшем случае вызывает сильное жжение, а в худшем - ожог.
Знаменитость в основном готовит закатки на основе корейской капусты кимчи. Заправкой к ней выступает острый красный перец, из которого нужно аккуратно ликвидировать семена.
Исполнительница намерена к концу года закатать 30 000 солений.
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