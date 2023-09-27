Директор Моисеева Горох сообщил, зачем Пугачева предлагала ему деньги

Сергей Горох не стал скрывать, что отказался от денег Аллы Пугачевой, взяв все расходы на себя.

Горох заявил, что это его долг в память о друге и наставнике.

Известно, что монумент на месте захоронения Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище установлен сегодня, 27 сентября. Ровно год назад звезда сцены ушел из жизни.

Горох не стал скрывать, что Алла Борисовна участвовала в обсуждении памятника покойному, вносила предложения, но открытие посещать не собиралась.

Скульптуру изготовил Филипп Трушин, который возводил монументы на могилах Василия Ланового и Владимира Этуша.