Тарасов и Костенко готовятся стать родителями в четвертый раз

16:33 2023-09-27
Тарасов и Костенко готовятся стать родителями в четвертый раз

Футболист Дмитрий Тарасов, который числится в бывших мужьях поющей ведущей Ольги Бузовой, и модель Анастасия Костенко сообщили, что ждут пополнение в своем семействе. Пара уже воспитывает троих наследников.

В браке Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко состоят с 2018 года.

Звездные родители воспитывают двух дочек и сына. Младший наследник появился на свет в 2021 году.

После рождения последнего ребенка Костенко делала маммопластику.

В подписи к снимку, где Анастасия позирует с округлившимся животом, Дмитрий написал: "Спасибо, любимая. На этом не останавливаемся. Команду мы все‑таки соберем".

Стоит отметить, что Костенко не раз заявляла, что хочет большую семью и видит себя многодетной матерью.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:36

Светлана Игнатьева

Извращенцы в Японии сорвали эксперимент по внедрению гендерно нейтральных туалетов

Извращенцы в Японии сорвали эксперимент по внедрению гендерно нейтральных туалетов

Парни стали подглядывать за девушками, чем создали проблемы администрации учреждений, где появились такие туалеты.
Храмова Оксана
18:29

Храмова Оксана

Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

Эти два важных правила, предложенных знаменитым миллиардером, помогут в короткие сроки усваивать объемные блоки информации и брать из них максимум пользы.
Светлана Игнатьева
18:20

Светлана Игнатьева

На улицах Пакистана промышляют дети-крысы, которые попали в рабство мафии

На улицах Пакистана промышляют дети-крысы, которые попали в рабство мафии

Таких детей покупают у бедных семей, не способных их прокормить, потому никто не может защитить бедолаг от жестокой судьбы.
Наталья Гончарова
18:16

Наталья Гончарова

Элтон Джон и Пугачева прислали цветы в честь открытия монумента Моисееву на Троекуровском кладбище Москвы

Элтон Джон и Пугачева прислали цветы в честь открытия монумента Моисееву на Троекуровском кладбище Москвы

Сегодня, 27 сентября, годовщина со дня смерти Бориса Моисеева. В этот день знаменитости был установлен мемориал на Троекуровском кладбище российской столицы.
Наталья Гончарова
17:57

Наталья Гончарова

Боню подозревают в мошенничестве, за которое она может получить до 2 лет тюрьмы

Боню подозревают в мошенничестве, за которое она может получить до 2 лет тюрьмы

Российские следователи проводят проверку известной ведущей ТВ и блогера Виктории Бони, которую подозревают в мошенничестве.
Светлана Игнатьева
17:41

Светлана Игнатьева

В Индии на бродячих собак навесили рекламу

В Индии на бродячих собак навесили рекламу

Идея родилась в предвыборную кампанию в одном из штатов и получила широкое распространение.
Наталья Гончарова
17:40

Наталья Гончарова

Вайкуле отчиталась за свое участие в российских корпоративах

Вайкуле отчиталась за свое участие в российских корпоративах

Лайма Вайкуле в интервью "АиФ" сообщила, что раньше не интересовалась политикой, выступая на корпоративах в России перед олигархами и политиками.