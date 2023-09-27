Тарасов и Костенко готовятся стать родителями в четвертый раз

В браке Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко состоят с 2018 года.
Звездные родители воспитывают двух дочек и сына. Младший наследник появился на свет в 2021 году.
После рождения последнего ребенка Костенко делала маммопластику.
В подписи к снимку, где Анастасия позирует с округлившимся животом, Дмитрий написал: "Спасибо, любимая. На этом не останавливаемся. Команду мы все‑таки соберем".
Стоит отметить, что Костенко не раз заявляла, что хочет большую семью и видит себя многодетной матерью.
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