Внучка Гурченко выставила на продажу тайную дачу актрисы в Подмосковье за 16 000 000 рублей

Единственная внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева решила расстаться с дачей своей бабушки в деревне Глаголево (Подмосковье), существование которой ныне покойная от всех скрывала.

Артистка очень любила бывать в этом доме, скрываясь от посторонних глаз.

Ранее сообщалось, что Королева хотела сделать здесь музей памяти своей знаменитой бабушки, но передумала.

Ее приятель, певец Прохор Шаляпин поддержал решение приятельницы, объяснив, что музей требует вложений, а лишних денег у Елены нет.