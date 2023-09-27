Внучка Гурченко выставила на продажу тайную дачу актрисы в Подмосковье за 16 000 000 рублей

17:19 2023-09-27
Внучка Гурченко выставила на продажу тайную дачу актрисы в Подмосковье за 16 000 000 рублей
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева со своим другом, певцом Прохором Шаляпиным, на фоне той самой тайной дачи актрисы в деревне Глаголево.

Известно, что Людмила Гурченко очень любила свою дачу в Подмосковье, а о существовании этой недвижимости у актрисы не знал никто. Даже родственники узнали о недвижимости в момент оглашения завещания.

Единственная внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева решила расстаться с дачей своей бабушки в деревне Глаголево (Подмосковье), существование которой ныне покойная от всех скрывала.

Артистка очень любила бывать в этом доме, скрываясь от посторонних глаз.

Ранее сообщалось, что Королева хотела сделать здесь музей памяти своей знаменитой бабушки, но передумала.

Ее приятель, певец Прохор Шаляпин поддержал решение приятельницы, объяснив, что музей требует вложений, а лишних денег у Елены нет.

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