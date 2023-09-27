В Индии на бродячих собак навесили рекламу

17:41 2023-09-27
В Индии на бродячих собак навесили рекламу

Идея родилась в предвыборную кампанию в одном из штатов и получила широкое распространение.

Индийский креатив - штука любопытная. Например, здесь додумались до того, чтобы обустроить ходячие рекламные транспаранты. Трудно поверить, но это - использование бродячих собак.

Начало "проекту" было положено в штате Уттар Прадеш, где проводили рекламную кампанию перед выборами главы региона. При этом в Индии много куда запрещено вешать плакаты, их также могут сдирать конкуренты. 

И тогда придумали ноу-хау - клеить рекламные постеры на бродячих собак.

Сначала схема была совсем простой: лови собаку, клей на бок животному плакат и - пошла реклама по улицам. Охват в итоге - весь город.

Когда свободные собаки "закончились", начали ловить уже поклеенных, и лепить на них новую рекламу. 

Конечно, в Индии есть активисты, которые борются за права собак. Они требовали прекратить кампанию с живыми рекламными щитами, но к их мнению, увы, никто не прислушался.

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