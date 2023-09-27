Боню подозревают в мошенничестве, за которое она может получить до 2 лет тюрьмы

Известно, что Виктория Боня предложила своим подписчикам вступить в закрытый Телеграм-канал за деньги, пообещав выкладывать там свои снимки после пластической операции.

Когда все средства были собраны, звезда интернета отказалась от своего обещания.

Оказывается, причиной такого поведения был тот факт, что желающих увидеть знаменитость после пластики оказалось всего 244 человека вместо 30 000, на которых она рассчитывала.

После такого обмана подписчики Бони обратились в милицию.