Элтон Джон и Пугачева прислали цветы в честь открытия монумента Моисееву на Троекуровском кладбище Москвы

Церемония открытия скульптуры Борису Моисееву прошла сегодня состоялась на Троекуровском кладбище в Москве.

Скульптором памятника выступает Филипп Трушин.

В день памяти исполнителя и хореографа цветы прислали его британский коллега Элтон Джон, а также Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

Данную информацию сообщил концертный директор Моисеева Сергей Горох.

Известно, что похоронен артист на 21-ом участке Троекуровского кладбища, где и возведен памятник в память о нем.

Фигура знаменитости вылита из бронзы, а высота его составляет 3 метра.