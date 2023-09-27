Элтон Джон и Пугачева прислали цветы в честь открытия монумента Моисееву на Троекуровском кладбище Москвы

Церемония открытия скульптуры Борису Моисееву прошла сегодня состоялась на Троекуровском кладбище в Москве.
Скульптором памятника выступает Филипп Трушин.
В день памяти исполнителя и хореографа цветы прислали его британский коллега Элтон Джон, а также Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Данную информацию сообщил концертный директор Моисеева Сергей Горох.
Известно, что похоронен артист на 21-ом участке Троекуровского кладбища, где и возведен памятник в память о нем.
Фигура знаменитости вылита из бронзы, а высота его составляет 3 метра.
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