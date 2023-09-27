Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

Про важность обучения все любят порассуждать, но мало кто на самом деле что-то делает или знает, как надо делать правильно и эффективно.
Поводов для обсуждения много, например, можно сравнить учебные методики ВШЭ или Skillbox, поговорить о том, что лучше и продуктивнее.
При этом есть лишь малая доля людей, которые знают реально работающие техники и хорошо ими владеют.
Илон Маск предложил свои варианты освоения обучающего материала, которые помогают впитывать знания по максимуму и превращать их в успешный бизнес.
Эти методики проверены опытным путем и неоднократно доказали свою результативность.
Трудно не верить Маску, который сам является двигателем прогресса, и направляет развитие целых индустрий - космической сферы, автомобильного производства, энергетической отрасли.
Не так давно предприниматель заявил, что его планы, имеющие отношение к компании Neuralink, успешно проводятся в жизнь, причем раньше бенчмарков.
Это доказывает, что биотех - очередная индустрия, которую Маск собирается покорить в самом ближайшем будущем.
Илон Маск однозначно гений, которого можно приравнять к таким личностям, как Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон.
В его команде работают лучшие из лучших, он читает множество книг, чтобы разбираться в каждой из осваиваемых индустрий.
Финансовые возможности позволяют ему ни в чем себе не отказывать. При этом Илон Маск продолжает обучаться и остается одним из лучших учеников.
Особых секретов в его методах обучения нет, новатором Маска не назовешь. Правила эти простые и легко применимы любым и каждым здесь и сейчас.
По мнению Маска, бизнесмены не стараются пройти туда, где скрыты самые важные знания для роста и успеха.
Они не понимают, где главная информация, а где второстепенная. Цитата:
Один совет: очень важно рассматривать знания как ветвистое дерево — убедитесь, что вы четко понимаете фундаментальные, базовые вещи, т. е. корни и ствол дерева, перед тем, как окунаться в более специальные и узкие зоны (ветки и листва), иначе им просто будет не на чем держаться.
На основании этого высказывания можно выделить первое правило обучения по методике Илона Маска:
научитесь видеть целое и части, проверьте, есть ли у вас база (ствол), на которой будет расти древо знаний.
Не вся информация одинаково важна. Надо прийти к знанию последовательно, постепенно, освоив фундамент и разобравшись в нем.
Прежде чем заняться инновациями, проверьте, крепкая ли у вас основа.
Многие же делают так: заполняют себя до отказа периферийными знаниями, не имея ни малейшего понятия, откуда они идут и куда ведут.
Такие знания бесполезны и очень быстро превращаются в ненужный мусор, о котором скоро забываешь.
Так дети зубрят в школе, без всякого понимания смысла.
Дерево наше в этом случае имеет ствол толщиной с зубочистку. На нем растут беспорядочно спутанные ветки и тяжелые, свисающие гирями листья.
Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Чтобы обучаться быстрее и эффективнее, начинайте с азов - корней и ствола.
Сначала процесс может быть тугим и медленным, но иначе никак, дом без фундамента рассыплется.
Научитесь разбираться в сложной информации, разложив ее на основную, базовую, и дополнительную.
Все надо расставить по полочкам в правильном хронологическом порядке.
Второе правило при умелом использовании позволяет выращивать не одно дерево знаний, а целый лес.
При этом деревья в нем могут быть на первый взгляд совсем не связаны друг с другом.
Итак правило номер два:
запомнить можно только те вещи, которые связаны между собой. Ищите связи между блоками информации.
Нельзя хвататься за изучение материала спонтанно и хаотично. Все новое должно иметь связь со старым, хорошо изученным.
Многие из нас ни разу не садовники, в метафоричном понимании смысла.
Мы не растим сад, а собираем палки, коллекцию из разрозненных кусочков деревьев, взятых хаотично и бестолково то там, то сям.
Когда палок становится слишком много, нести их тяжело. Часть мы оставляем на земле, часть сжигаем.
Иными словами, знания теряются, забываются, вытесняются другими - информацией из соцсетей, например.
Илон Маск делает иначе.
Он растит настоящий сад, хорошо удобряя почву, деревья в нем растут крепкими и красивыми.
Делать это может каждый - укреплять основу и искать связи.
Скакать по верхам получается быстрее, создается иллюзия, что вы овладеваете большим объемом информации в разных сферах.
Учиться по методу Маска дольше, но только на первый взгляд и только поначалу. Ведь вы пока готовите фундамент.
Потом процесс обучения станет проходить быстрее и толку от него будет гораздо больше.
Генри Форд:
Если ты постоянно делаешь то, что ты уже делал, ты получишь то, что получал всегда.
Если хотите получить что-то новое, лучшее, попробуйте новый подход.
Обучайтесь быстрее с простым методом Илона Маска и при желании тоже будете запускать ракеты в космос.
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