Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

18:29 2023-09-27
Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

Эти два важных правила, предложенных знаменитым миллиардером, помогут в короткие сроки усваивать объемные блоки информации и брать из них максимум пользы.

Про важность обучения все любят порассуждать, но мало кто на самом деле что-то делает или знает, как надо делать правильно и эффективно.

Поводов для обсуждения много, например, можно сравнить учебные методики ВШЭ или Skillbox, поговорить о том, что лучше и продуктивнее.

При этом есть лишь малая доля людей, которые знают реально работающие техники и хорошо ими владеют.

Илон Маск предложил свои варианты освоения обучающего материала, которые помогают впитывать знания по максимуму и превращать их в успешный бизнес.

Эти методики проверены опытным путем и неоднократно доказали свою результативность.

Трудно не верить Маску, который сам является двигателем прогресса, и направляет развитие целых индустрий - космической сферы, автомобильного производства, энергетической отрасли.

Не так давно предприниматель заявил, что его планы, имеющие отношение к компании Neuralink, успешно проводятся в жизнь, причем раньше бенчмарков.

Это доказывает, что биотех - очередная индустрия, которую Маск собирается покорить в самом ближайшем будущем.

Илон Маск однозначно гений, которого можно приравнять к таким личностям, как Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон.

В его команде работают лучшие из лучших, он читает множество книг, чтобы разбираться в каждой из осваиваемых индустрий.

Финансовые возможности позволяют ему ни в чем себе не отказывать. При этом Илон Маск продолжает обучаться и остается одним из лучших учеников.

Особых секретов в его методах обучения нет, новатором Маска не назовешь. Правила эти простые и легко применимы любым и каждым здесь и сейчас.

По мнению Маска, бизнесмены не стараются пройти туда, где скрыты самые важные знания для роста и успеха.

Они не понимают, где главная информация, а где второстепенная. Цитата:

Один совет: очень важно рассматривать знания как ветвистое дерево — убедитесь, что вы четко понимаете фундаментальные, базовые вещи, т. е. корни и ствол дерева, перед тем, как окунаться в более специальные и узкие зоны (ветки и листва), иначе им просто будет не на чем держаться.

На основании этого высказывания можно выделить первое правило обучения по методике Илона Маска:

научитесь видеть целое и части, проверьте, есть ли у вас база (ствол), на которой будет расти древо знаний.

Не вся информация одинаково важна. Надо прийти к знанию последовательно, постепенно, освоив фундамент и разобравшись в нем.

Прежде чем заняться инновациями, проверьте, крепкая ли у вас основа.

Многие же делают так: заполняют себя до отказа периферийными знаниями, не имея ни малейшего понятия, откуда они идут и куда ведут.

Такие знания бесполезны и очень быстро превращаются в ненужный мусор, о котором скоро забываешь.

Так дети зубрят в школе, без всякого понимания смысла.

Дерево наше в этом случае имеет ствол толщиной с зубочистку. На нем растут беспорядочно спутанные ветки и тяжелые, свисающие гирями листья.

Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Чтобы обучаться быстрее и эффективнее, начинайте с азов - корней и ствола.

Сначала процесс может быть тугим и медленным, но иначе никак, дом без фундамента рассыплется.

Научитесь разбираться в сложной информации, разложив ее на основную, базовую, и дополнительную.

Все надо расставить по полочкам в правильном хронологическом порядке.

Второе правило при умелом использовании позволяет выращивать не одно дерево знаний, а целый лес.

При этом деревья в нем могут быть на первый взгляд совсем не связаны друг с другом.

Итак правило номер два:

запомнить можно только те вещи, которые связаны между собой. Ищите связи между блоками информации.

Нельзя хвататься за изучение материала спонтанно и хаотично. Все новое должно иметь связь со старым, хорошо изученным.

Многие из нас ни разу не садовники, в метафоричном понимании смысла.

Мы не растим сад, а собираем палки, коллекцию из разрозненных кусочков деревьев, взятых хаотично и бестолково то там, то сям.

Когда палок становится слишком много, нести их тяжело. Часть мы оставляем на земле, часть сжигаем.

Иными словами, знания теряются, забываются, вытесняются другими - информацией из соцсетей, например.

Илон Маск делает иначе.

Он растит настоящий сад, хорошо удобряя почву, деревья в нем растут крепкими и красивыми.

Делать это может каждый - укреплять основу и искать связи.

Скакать по верхам получается быстрее, создается иллюзия, что вы овладеваете большим объемом информации в разных сферах.

Учиться по методу Маска дольше, но только на первый взгляд и только поначалу. Ведь вы пока готовите фундамент.

Потом процесс обучения станет проходить быстрее и толку от него будет гораздо больше.

Генри Форд:

Если ты постоянно делаешь то, что ты уже делал, ты получишь то, что получал всегда.

Если хотите получить что-то новое, лучшее, попробуйте новый подход.

Обучайтесь быстрее с простым методом Илона Маска и при желании тоже будете запускать ракеты в космос.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:14

Наталья Гончарова

Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице

Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице

В Москве состоялось кинособытие - в прокат вышла приключенческая картина "Повелитель ветра".
Наталья Гончарова
21:41

Наталья Гончарова

Врач-онколог Серяков назвал ранние признаки рака легкого

Врач-онколог Серяков назвал ранние признаки рака легкого

Онколог Александр Серяков сообщил, по каким признакам на ранней стадии можно узнать о том, что человека поразил рак легкого.
Наталья Гончарова
21:28

Наталья Гончарова

Руководитель МЧС Краснодаского края Волынкин арестован

Руководитель МЧС Краснодаского края Волынкин арестован

Начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
Наталья Гончарова
21:21

Наталья Гончарова

Крисевичу дали 5 лет тюрьмы за стрельбу на Красной площади

Крисевичу дали 5 лет тюрьмы за стрельбу на Красной площади

Тверской районный суд российской столицы вынес приговор участнику акции Павлу Крисевичу. Ему дали 5 лет тюремного заключения за стрельбу на Красной площади.
Наталья Гончарова
21:08

Наталья Гончарова

Наследник Кобзона Андрей обратился в суд с требованием наказать строителей его дома в Сочи

Наследник Кобзона Андрей обратился в суд с требованием наказать строителей его дома в Сочи

Сын Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита Кобзон не довольны качеством строительных работ своего дома в Сочи.
Наталья Гончарова
20:53

Наталья Гончарова

Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его наследники связывали свое будущее со сценой

Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его наследники связывали свое будущее со сценой

Исполнитель Сергей Лазарев признался в своем последнем интервью, что очень не хочет, чтобы его сын Никита и дочь Анна связали свою жизнь с шоу-бизнесом.
Наталья Гончарова
20:43

Наталья Гончарова

Звезда американского шоу Холостячка Джош Зейтер сообщил, что находится в психбольнице

Звезда американского шоу Холостячка Джош Зейтер сообщил, что находится в психбольнице

Джош Зейтер не стал скрывать, что ему необходимо поправить собственное ментальное здоровье, а потому он решил подлечиться в специальном учреждении.