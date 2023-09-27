Извращенцы в Японии сорвали эксперимент по внедрению гендерно нейтральных туалетов

Япония, будучи современной страной, решила внедрить культуру гендерно-нейтрального туалета. Это туалет, куда могут зайти сразу все - мужчины, женщины, трансгендеры.

Новинка не прижилась, и просуществовала только год.

Эксперимент стартовал в Tokyu Kabukicho Tower - большом развлекательном центре Токио. Но эксперимент не задался: парни стали подглядывать за девушками в кабинках.

Соответственно, начали поступать жалобы. Администрация Токио Кабукичо Тауэр приставила к дверям гендерно нейтрального туалета охранников.

Точнее, даже двух: один не пускал в зону писсуаров девушек, а второй стоял около дверей в кабинки и засекал время. Если человек там задерживался, начинал постукивать в кабинку.

Народу не понравилось. И администрация сдалась: табличку с «нейтральным» туалетом сняли. Сделали просто женский туалет на одном этаже, а чисто мужской - на втором.