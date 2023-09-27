Ученые назвали сроки вымирания на Земле людей и всех млекопитающих

18:51 2023-09-27
Ученые назвали сроки вымирания на Земле людей и всех млекопитающих

Через 250 миллионов лет пять континентов сольются в один. И это будет раскаленная, выжженная и в основном необитаемая земля.

Ученые Бристольского университета Великобритании считают, что причиной вымирания людей и млекопитающих на планете может стать слишком жаркий климат на единственном материке. Апокалиптический сценарий исследователи опубликовали в журнале Nature Geoscience, сообщает Вокруг света.

Они смоделировали на суперкомпьютере будущее нашей планеты, которое в связи с глобальным потеплением может быть печальным. Эксперимент показал, что через 250 миллионов лет пять континентов Земли сольются в один. И это будет раскаленная, выжженная и в основном необитаемая Пангея Ультима.

По прогнозам ученых, температура на планете продолжит повышаться, Солнце при этом будет излучать все больше энергии, все сильнее разогревать Землю. Но планета будет по большей части обитаемой - вплоть до формирования суперконтинента.

Температура воздуха в Пангее Ультима будет достигать ночью +40–50 °C, а днем +70 °C. Жара будет сочетаться с большой влажностью, потому что суперконтинент будет находиться в основном в тропическом поясе.

Млекопитающие в таких непригодных для жизни условиях погибнут от голода, жажды, перегрева. 

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