Размер баснословного гонорара Долиной за выступление в рамках фестиваля в Казани озвучен

Фестиваль "Аксенов-фест" проходил в Казани с 20 по 22 сентября.

Издание "Реальное время" сообщает, что время выступления Ларисы Долиной составило 45 минут, в течение которого она представила публике 12 композиций.

1 600 000 рублей Долиной было выделено из бюджета города.

Представители певицы гарантировали, что на все исполняемые песни артисткой у них есть авторские права.

Чиновники же Казани обеспечили безопасность Ларисы Александровны на мероприятии.