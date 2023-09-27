Размер баснословного гонорара Долиной за выступление в рамках фестиваля в Казани озвучен

Фестиваль "Аксенов-фест" проходил в Казани с 20 по 22 сентября.
Издание "Реальное время" сообщает, что время выступления Ларисы Долиной составило 45 минут, в течение которого она представила публике 12 композиций.
1 600 000 рублей Долиной было выделено из бюджета города.
Представители певицы гарантировали, что на все исполняемые песни артисткой у них есть авторские права.
Чиновники же Казани обеспечили безопасность Ларисы Александровны на мероприятии.
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