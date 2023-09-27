Музей «Поле чудес» вполне реальный и существует

Вращающийся барабан за три десятилетия чего только не видел. Для всех этих подарков создали специальный музей.

Расположен он в павильоне «Центральный» Всероссийского выставочного центра. Здесь же хранится и первый черный ящик из кофра для баяна, а также все костюмы ведущего.

А вот вкусности съедали после съемок гости и зрители в студии. Причем, делали они это с таким рвением, что даже бывалые телевизионщики приходили в настоящее изумление.