Магомаев с его неповторимым мощнейшим голосом мог стать мировой звездой и жить в Европе, получая миллионы долларов

19:05 2023-09-27
Магомаев с его неповторимым мощнейшим голосом мог стать мировой звездой и жить в Европе, получая миллионы долларов

В 1966 г. он буквально взорвал Париж своим пением, после чего ему сразу предложили годовой контракт с вытекающими блестящими перспективами на много лет вперед.

Но артист выбрал родину, где на тот момент зарабатывать много считалось неприличным.

Послушать Муслима Магомаева собирались стадионы фанатов. То есть за одно выступление продавалось в среднем около 40 тысяч билетов.

Даже если предположить, что с каждого билета артисту доставалось всего по 20 копеек, то один концерт мог принести ему минимум 8 тысяч рублей, а это на минуточку просторная двушка в центре столицы.

Но «Госконцерт» строго регулировал доходы артистов, и больше 300 рублей за выступление они заработать не могли. По крайней мере, официально.

В конце 60-х гг. к артисту обратился концертный администратор из Ростова-на-Дону с просьбой помочь нищей филармонии. Она оказалась на грани закрытия, нечем было выплачивать долги по зарплате сотрудникам.

Спасти несчастных мог якобы только Муслим. Магомаева слезно просили выступить с десятью сольными концертами на местном стадионе. Артиста заверяли, что все законно и пообещали за работу тройную ставку.

Вскоре Магомаев уже сидел в кабинете следователя, где его обвиняли в попытке заработать на «левых» концертах. Артиста выслали в Баку.

Убрали эфиры с ним на радио и телевидении. Карьеру и репутацию Муслима Магомаева спас Юрий Андропов, который был почитателем артиста, и затребовал его в честь торжества КГБ. Заступился за звезду и будущий президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Столь влиятельные поклонники таланта певца позволили жить ему в невиданной советскому гражданину роскоши в обход советской морали.

Артист получал за выступления «левые» деньги в конвертах, но проверяющие органы закрывали на это глаза. Звезда международного масштаба мог с легкостью позволить себе приобрести Rolls-Royce.

У Магомаева была роскошная квартира в Леонтьевском переулке, обставленная с размахом шаха Востока, загородный особняк на Николиной горе и две шикарные квартиры в Баку. И это только то, что можно было увидеть и оценить… Но Магомаев никогда не выставлял свое богатство напоказ.

Единственной драгоценностью, которую он носил, не снимая, был золотой перстень с бриллиантом — знак почтения Иранского шаха.

Артист и сам был щедр на подарки. Он мог накрыть сразу в нескольких шикарных ресторанах Москвы столы для своих друзей, где они ели за счет Магомаева и пили за его здоровье.

Сам же певец так и не появлялся ни в одном из заведений. Главной страстью артиста всегда оставалась музыка, а не деньги.

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