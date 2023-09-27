Магомаев с его неповторимым мощнейшим голосом мог стать мировой звездой и жить в Европе, получая миллионы долларов

Но артист выбрал родину, где на тот момент зарабатывать много считалось неприличным.

Послушать Муслима Магомаева собирались стадионы фанатов. То есть за одно выступление продавалось в среднем около 40 тысяч билетов.

Даже если предположить, что с каждого билета артисту доставалось всего по 20 копеек, то один концерт мог принести ему минимум 8 тысяч рублей, а это на минуточку просторная двушка в центре столицы.

Но «Госконцерт» строго регулировал доходы артистов, и больше 300 рублей за выступление они заработать не могли. По крайней мере, официально.

В конце 60-х гг. к артисту обратился концертный администратор из Ростова-на-Дону с просьбой помочь нищей филармонии. Она оказалась на грани закрытия, нечем было выплачивать долги по зарплате сотрудникам.

Спасти несчастных мог якобы только Муслим. Магомаева слезно просили выступить с десятью сольными концертами на местном стадионе. Артиста заверяли, что все законно и пообещали за работу тройную ставку.

Вскоре Магомаев уже сидел в кабинете следователя, где его обвиняли в попытке заработать на «левых» концертах. Артиста выслали в Баку.

Убрали эфиры с ним на радио и телевидении. Карьеру и репутацию Муслима Магомаева спас Юрий Андропов, который был почитателем артиста, и затребовал его в честь торжества КГБ. Заступился за звезду и будущий президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Столь влиятельные поклонники таланта певца позволили жить ему в невиданной советскому гражданину роскоши в обход советской морали.

Артист получал за выступления «левые» деньги в конвертах, но проверяющие органы закрывали на это глаза. Звезда международного масштаба мог с легкостью позволить себе приобрести Rolls-Royce.

У Магомаева была роскошная квартира в Леонтьевском переулке, обставленная с размахом шаха Востока, загородный особняк на Николиной горе и две шикарные квартиры в Баку. И это только то, что можно было увидеть и оценить… Но Магомаев никогда не выставлял свое богатство напоказ.

Единственной драгоценностью, которую он носил, не снимая, был золотой перстень с бриллиантом — знак почтения Иранского шаха.

Артист и сам был щедр на подарки. Он мог накрыть сразу в нескольких шикарных ресторанах Москвы столы для своих друзей, где они ели за счет Магомаева и пили за его здоровье.

Сам же певец так и не появлялся ни в одном из заведений. Главной страстью артиста всегда оставалась музыка, а не деньги.