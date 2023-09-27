Любовью к драгоценностям славилась на весь СССР Людмила Зыкина

Невероятной красоты камни в оправе из драгоценных металлов дарили артистке влиятельные поклонники, в том числе и политики, такие как Гейдар Алиев и Ким Чен Ир. Зыкина не расставалась со своими сокровищами ни на минуту, носила с собой в специальном сейфе-чемоданчике.

Она беспокоилась о судьбе украшений, как о родных детях, часто сетуя, что их «и в гроб не положат, но и за гробом не понесут». В 2012 году наследники певицы — ее племянники выставили уникальную коллекцию украшений на аукцион.

Примечательно, что любовь к драгоценностям Людмиле Зыкиной привила в свое время Лидия Русланова.

Та самая, что пела про знаменитые валенки.

Очевидцы вспоминают, что когда Зыкина только начинала свою карьеру, то обвешивалась дешевой бижутерией, из-за чего походила на новогоднюю елку.

На что Русланова как-то сказала коллеге: «Эх, Люда! Поешь ты хорошо, но только русской народной певице не пристало ходить в пластмассовых сережках. Пусть они у тебя будут одни, зато золотые».