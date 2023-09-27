Японцы недолюбливают людей с татуировками

19:26 2023-09-27
Японцы недолюбливают людей с татуировками

Несмотря на прогрессивное отношение к человеческим слабостям, японское общество нетерпимо к татуировкам.

Причина – якудза, чьи тела плотно изукрашены татушками. Именно с ними волей-неволей проводится ассоциация.

Поэтому разукрашенным людям в стране запрещено заходить в публичные бассейны или бани, а также на общественные пляжи.

Не исключены и проблемы с трудоустройством.

В местных кафе и ресторанах не принято давать на чай – это может быть расценено как унизительная подачка, ведь работодатель обязан обеспечивать своим сотрудникам достойный заработок.

Если вы даёте чаевые, то ставите под сомнение этот факт.

Существуют и исключения: молодёжь за традиции не держится и не против дополнительных сумм наликом.

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