Боня высмеяла информацию о том, что ее обвиняют в мошенничестве

Появившиеся в сети сведения о том, что Викторию Боню проверяет МВД РФ на предмет мошенничества, знаменитость назвала "бредом для дураков".

Селебрити заверила, что данные о невозврате средств тем, кто выходит из ее проекта, ничего общего с правдой не имеют.

Звезда интернета и ТВ сообщила, что из него вышло 7 человек, которым тут же был оформлен возврат в размере 1300 российских рублей.

Боня напомнила, что вращается в медиасфере вот уже 16 лет, а потому досконально изучила, что можно отнести к мошенничеству, а что нет.