Билан выступил амбассадором детского музыкального конкурса Наше поколение

В текущем году в конкурсе "Наше поколение" кроме россиян участвовать также будут представители 15 государств.

Дмитрий Билан признался, что предложение стать амбассадором детского музыкального состязания принял с огромным удовольствием.

Артист не стал скрывать, что чувствует огромную ответственность, возложенную на него.

Певец отметил, что это здорово иметь возможность познакомиться с культурой других государств.