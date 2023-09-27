Звезда американского шоу Холостячка Джош Зейтер сообщил, что находится в психбольнице

Джош Зейтер сокрушается, что весь последний месяц получал тьму посланий от хейтеров, которые не стеснялись в выражениях.
Звезда телепроекта "Холостячка" убежден, что травля началась после недавнего взлома его страницы.
Селебрити не стал скрывать, что не в силах справиться с таким давлением, а потому ложится в психиатрическую лечебницу.
Он объявил, что больше соцсетями пользоваться не будет, а займется своим ментальным здоровьем.
В конце августа хакеры, взломавшие его аккаунт, написали от лица близких Зейтера, что он ушел из жизни. Позднее Джош опроверг эти слухи.
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