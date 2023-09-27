Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его наследники связывали свое будущее со сценой

В ходе интервью Teleprogramma.pro Сергей Лазарев объяснил свое нежелание видеть собственных детей на сцене.

Артист заявил, что против того, чтобы его сын и дочь "вечно ходили в тени своего отца".

Исполнитель отметил, что некоторые считают, что хорошо, когда сравнивают со знаменитыми родителями, но это не так, ведь достижения детей обесцениваются.

Ранее гордый отец хвастался успехами наследника Никиты, который посещает танцевальную школу "Тодес".