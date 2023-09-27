Наследник Кобзона Андрей обратился в суд с требованием наказать строителей его дома в Сочи

Иск о защите прав потребителей от Андрея и Аниты Кобзонов поступил в Пресненский суд Москвы.

В качестве ответчика по делу выступает ИП, с которым был оформлен договор на строительство дома по заказу сегодняшних истцов.

Ответчик признался, что ошарашен тем, что эти люди подали на него в суд, ведь все договоры и акт приемки дома были подписаны без каких-либо претензий к строителям со стороны клиентов.

49-летний Андрей - сын, рожденный в последнем браке Иосифа Кобзона. Нелли - третья жена артиста.