Врач-онколог Серяков назвал ранние признаки рака легкого

Александр Серяков отметил, что очень часто сначала никаких признаков онкологии нет.

Медик посоветовал дважды в год здоровым людям обследоваться.

По словам эксперта, у некоторых симптомы могут быть даже на ранней стадии рака легкого, но они не будут очевидными.

Необъяснимая слабость, чрезмерная усталость, снижение аппетита и работоспособности, потеря веса, температура время от времени может поднимается до 37-38 градусов - все это "звоночки", на которые нужно обратить внимание.