Врач-онколог Серяков назвал ранние признаки рака легкого

Александр Серяков отметил, что очень часто сначала никаких признаков онкологии нет.
Медик посоветовал дважды в год здоровым людям обследоваться.
По словам эксперта, у некоторых симптомы могут быть даже на ранней стадии рака легкого, но они не будут очевидными.
Необъяснимая слабость, чрезмерная усталость, снижение аппетита и работоспособности, потеря веса, температура время от времени может поднимается до 37-38 градусов - все это "звоночки", на которые нужно обратить внимание.
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