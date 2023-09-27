Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице

"Повелитель ветра" - биографическая картина о знаменитом путешественнике Федоре Конюхове.
Во главе сюжета - кругосветное путешествие Конюхова на воздушном шаре за 11 дней, ставшее рекордом.
Роль главного персонажа в ленте досталась Федору Бондарчуку. Главная женская роль - Анне Михалковой. Она сыграла жену путешественника.
Эксперты утверждают, что это картина о покорении ветра, о чуде, подвиге, вере в Бога, в свою мечту и в родных людей.
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