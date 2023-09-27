Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице

22:14 2023-09-27
Премьера картины Повелитель ветра с Бондарчуком в главной роли прошла в российской столице
Федор Бондарчук в роли путешественника Федора Конюхова.

В Москве состоялось кинособытие - в прокат вышла приключенческая картина "Повелитель ветра".

"Повелитель ветра" - биографическая картина о знаменитом путешественнике Федоре Конюхове.

Во главе сюжета - кругосветное путешествие Конюхова на воздушном шаре за 11 дней, ставшее рекордом.

Роль главного персонажа в ленте досталась Федору Бондарчуку. Главная женская роль - Анне Михалковой. Она сыграла жену путешественника.

Эксперты утверждают, что это картина о покорении ветра, о чуде, подвиге, вере в Бога, в свою мечту и в родных людей.

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