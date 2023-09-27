Поэт-песенник Ильичев назвал Shaman пиар-проектом политического характера

22:27 2023-09-27
Поэт-песенник Ильичев назвал Shaman пиар-проектом политического характера

Поэт Владимир Ильичев озвучил причины, по которым не стал бы сотрудничать с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Поэт-песенник Владимир Ильичев дал интервью News.ru, в ходе которого высказал свое отношение к Ярославу Дронову.

Автор обратил внимание, что у исполнителя есть свои риторика, слова и фразы, которыми "наполнены" все его композиции.

Ильичев убежден, что "портить ауру артиста интеллектуально изысканным слогом" нельзя, так как это будет слишком сложно для восприятия зрителя.

Ильичев не стал скрывать, что для него Shaman - большой музыкальный политический пиар-проект.

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