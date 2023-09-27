Гильдия киноактеров и сценаристов США сообщила о прекращении забастовки, которая длилась 5 месяцев

22:42 2023-09-27
Гильдия киноактеров и сценаристов США сообщила о прекращении забастовки, которая длилась 5 месяцев

Представители Гильдии сценаристов США сообщили, что с 27 сентября забастовка окончена.

Известно, что Гильдии удалось достигнуть соглашения с Альянсом продюсеров кино и ТВ. Все участники переговоров проголосовали в поддержку этого договора.

Сообщается, что забастовка заканчивается в 00:00.

Напомним, что сценаристы и актеры Голливуда публично стали требовать увеличения заработной платы, компенсации переработок и ограничения применения ИИ в кино в мае текущего года.

По этой причине производство в американской индустрии кино почти остановилось.

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