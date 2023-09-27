Гильдия киноактеров и сценаристов США сообщила о прекращении забастовки, которая длилась 5 месяцев

Известно, что Гильдии удалось достигнуть соглашения с Альянсом продюсеров кино и ТВ. Все участники переговоров проголосовали в поддержку этого договора.
Сообщается, что забастовка заканчивается в 00:00.
Напомним, что сценаристы и актеры Голливуда публично стали требовать увеличения заработной платы, компенсации переработок и ограничения применения ИИ в кино в мае текущего года.
По этой причине производство в американской индустрии кино почти остановилось.
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