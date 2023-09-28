Шер наняла людей для похищения своего сына Элайджи у невестки

Популярное издание Daily Mail сообщает, что Шер наняла 4-ех "амбалов", которые выкрали ее сына Элайджи из гостиницы, когда тот пытался наладить отношения с собственной женой Марианджелой в годовщину со дня их свадьбы.

О намерениях мировой знаменитости узнала ее невестка, подав на свекровь в суд спустя 4 суток после похищения супруга.

Инцидент произошел 30 ноября прошлого года. Люди Шер не скрывали, кто их заказчик.

После того как Элайджи был похищен, он поселился в гостинице Лос-Анджелеса, работники которой жаловались на невменяемое состояние мужчины.

Он был постоянно под кайфом. После наследник Шер был переведен в реабилитационную клинику.