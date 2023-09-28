Путешественников часто пугают японской дороговизной

Но на практике цены не сильно отличаются от российских или американских.

В автомате вы без труда купите бутылку газировки за доллар, а хорошо пообедать можно за 15 долларов.

Также популярны магазины «Всё за 100 йен», при этом, в отличие от российских Фикс Прайс, ценник остаётся неизменным уже более 30 лет.