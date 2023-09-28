Путешественников часто пугают японской дороговизной

Но на практике цены не сильно отличаются от российских или американских.
В автомате вы без труда купите бутылку газировки за доллар, а хорошо пообедать можно за 15 долларов.
Также популярны магазины «Всё за 100 йен», при этом, в отличие от российских Фикс Прайс, ценник остаётся неизменным уже более 30 лет.
Существует мнение, что Япония – наиболее технологичное государство в мире.
Технологии тут применяют не только в научных занятиях и при производстве современных гаджетов, но и в бытовых вопросах.
Всё это касается в основном столицы и других крупных городов. На юге страны есть большие организации, где до сих пор в ходу факс или даже флоппи-диски калибра 3,5 дюйма.
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