Плавучая игла: Можно ли заставить стальную иголку плавать на поверхности воды

Почему же игла не утонула?
Чтобы понять причину, если вы внимательно посмотрите на поверхность воды возле плавающей иглы, вы увидите, что близ неё вода образует вогнутость, на дне которой и лежит игла.
Изгибается водная поверхность возле иголки потому, что она покрыта маслом, не смачивается водой.
Когда у вас руки жирные, то вода, налитая на них, оставляет кожу сухой.
«Как с гуся вода»
Так говорят о человеке, который легко выходит из затруднительных ситуаций, и как раз пошло это выражение от такой особенности водоплавающих птиц: их перья смазаны жиром, выделяемым особой железой, и поэтому вода к ним не пристаёт.
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