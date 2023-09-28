Цыганов сообщил, что потерял память на съемках картины 1993 от удара

Физик Виктор Брянцев (герой Евгения Цыганова) занимался разработкой лунохода, а в новой России он трудится укладчиком канализационных труб.
В рамках интервью изданию "Газете.Ru" артист рассказал, что на съемках проекта он лишился чувств в драке.
Оказывается, оппонент угодил актеру в нервное окончание челюсти, отчего тот даже потерял память на некоторое время.
Евгений сообщил, что забыл, что он делает и кто его герой. Тогда для него не было известно даже, какой на дворе год.
На пути в больницу ему рассказали всё о его жизни.
К счастью, память потихоньку восстановилась.
Врач в больнице диагностировал у Цыганова сотрясение, а также обнаружил гайморит.
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