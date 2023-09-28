Цыганов сообщил, что потерял память на съемках картины 1993 от удара

09:53 2023-09-28
Цыганов сообщил, что потерял память на съемках картины 1993 от удара

Сюжет картины развивается на фоне путча. Евгений Цыганов сыграл физика Виктора Брянцева.

Физик Виктор Брянцев (герой Евгения Цыганова) занимался разработкой лунохода, а в новой России он трудится укладчиком канализационных труб.

В рамках интервью изданию "Газете.Ru" артист рассказал, что на съемках проекта он лишился чувств в драке.

Оказывается, оппонент угодил актеру в нервное окончание челюсти, отчего тот даже потерял память на некоторое время.

Евгений сообщил, что забыл, что он делает и кто его герой. Тогда для него не было известно даже, какой на дворе год.

На пути в больницу ему рассказали всё о его жизни.

К счастью, память потихоньку восстановилась.

Врач в больнице диагностировал у Цыганова сотрясение, а также обнаружил гайморит.

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