Цыганов сообщил, что потерял память на съемках картины 1993 от удара

Физик Виктор Брянцев (герой Евгения Цыганова) занимался разработкой лунохода, а в новой России он трудится укладчиком канализационных труб.

В рамках интервью изданию "Газете.Ru" артист рассказал, что на съемках проекта он лишился чувств в драке.

Оказывается, оппонент угодил актеру в нервное окончание челюсти, отчего тот даже потерял память на некоторое время.

Евгений сообщил, что забыл, что он делает и кто его герой. Тогда для него не было известно даже, какой на дворе год.

На пути в больницу ему рассказали всё о его жизни.

К счастью, память потихоньку восстановилась.

Врач в больнице диагностировал у Цыганова сотрясение, а также обнаружил гайморит.