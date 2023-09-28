Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» стремительно ворвался в мир большого кино из театра под названием «Реслинг»

Дуэйна заметили голливудские киноделы, они как раз искали харизматичного спортсмена со смуглой кожей и соответствующей внешностью.

Фильм назывался «Мумия возвращается», с Брэндоном Фрейзером в главной роли. Это было самое первое кино, куда Джонсона пригласили в качестве актера.

Через несколько лет, когда Джонсон уже был не только звездой реслинга, но и голливудского кино, он набрался достаточно храбрости, чтобы самостоятельно выбирать себе проекты.

Актер уже без особого стеснения отказывался от выгодных предложений и самостоятельно названивал режиссерам по поводу интересных ролей.

С каждым годом Дуэйн Джонсон кажется все больше и больше. Если в начале спортивной карьеры он был далеко не самым выдающимся, то теперь его габаритам могут позавидовать профессиональные бодибилдеры.

За свою творческую карьеру Дуэйн Джонсон успел сняться в сорка фильмах и одиннадцати сериала. Абсолютное большинство фильмов окупилось настолько хорошо, что неоднократно били рекорды кассовых сборов.

Таким нехитрым способом гонорары актера росли не по дням а по часам. И вот, этот момент настал - в середине прошлого десятилетия Дуэйн Джонсон был признан самым высокооплачиваемым актером планеты.