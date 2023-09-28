В газированных напитках содержится много кислоты, чтобы уравновешивать очень сладкий сироп

10:17 2023-09-28
В газированных напитках содержится много кислоты, чтобы уравновешивать очень сладкий сироп

Плохо то, что наше тело нейтрализует кислотность чем-то щелочным, то есть кальцием.

Иными словами, всеми любимые газировки выводят кальций из наших костей, делая их хрупкими и подверженными болезням.

В продуктовых магазинах иногда добавляют пищевой краситель в мясо с истекшим сроком годности, чтобы оно выглядело свежее.

До 2012 года на многих импортных консервных банках с тунцом и другими морепродуктами была этикетка, на которой указывалось, что в банке нет дельфинов или черепах.

Да, и вот еще, в 1 килограмме пшеницы может содержаться до 9 гранул фекалий грызунов. Даже ваш любимый попкорн может содержать до 4 гранул фекалий грызунов. Присутствие небольшого количества экскрементов млекопитающих считается безопасным для употребления.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:30

Светлана Игнатьева

Муж-француз не разрешает актрисе Ирине Медведевой приезжать в Россию

Муж-француз не разрешает актрисе Ирине Медведевой приезжать в Россию

Бизнесмен Гийом Буше предпочитает, чтобы его жена сидела дома и растила детей.
Наталья Гончарова
10:20

Наталья Гончарова

Американский политолог Джон Миршаймер назвал санции США против РФ провалом

Американский политолог Джон Миршаймер назвал санции США против РФ провалом

Эксперт в области политологии Джон Миршаймер нелестно высказался о санкциях своего государства, введенных против РФ на фоне ситуации в Украине.
Антон Райт
10:01

Антон Райт

Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» стремительно ворвался в мир большого кино из театра под названием «Реслинг»

Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» стремительно ворвался в мир большого кино из театра под названием «Реслинг»

Карьера актера началась вовсе не в голливуде, о больших экранах ему приходилось лишь мечтать. Первых зрителей Джонсон обрел на сцене спортивного шоу «WWE», где выступал в качестве профессионального рестлера.
Наталья Гончарова
09:53

Наталья Гончарова

Цыганов сообщил, что потерял память на съемках картины 1993 от удара

Цыганов сообщил, что потерял память на съемках картины 1993 от удара

Сюжет картины развивается на фоне путча. Евгений Цыганов сыграл физика Виктора Брянцева.
Антон Райт
09:50

Антон Райт

Плавучая игла: Можно ли заставить стальную иголку плавать на поверхности воды

Плавучая игла: Можно ли заставить стальную иголку плавать на поверхности воды

Возьмите не очень толстую швейную иглу, обмажьте её маслом и положите аккуратно на поверхность воды в стакане. И вы увидите — игла не пойдёт ко дну, она будет держаться на поверхности.
Игнат Ветров
09:39

Игнат Ветров

Путешественников часто пугают японской дороговизной

Путешественников часто пугают японской дороговизной

Разумеется, если гнаться за мишленовскими звёздами и останавливаться в дорогих отелях «Риц» или аналогичных, всё будет дорого.