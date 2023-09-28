В газированных напитках содержится много кислоты, чтобы уравновешивать очень сладкий сироп

Иными словами, всеми любимые газировки выводят кальций из наших костей, делая их хрупкими и подверженными болезням.

В продуктовых магазинах иногда добавляют пищевой краситель в мясо с истекшим сроком годности, чтобы оно выглядело свежее.

До 2012 года на многих импортных консервных банках с тунцом и другими морепродуктами была этикетка, на которой указывалось, что в банке нет дельфинов или черепах.

Да, и вот еще, в 1 килограмме пшеницы может содержаться до 9 гранул фекалий грызунов. Даже ваш любимый попкорн может содержать до 4 гранул фекалий грызунов. Присутствие небольшого количества экскрементов млекопитающих считается безопасным для употребления.