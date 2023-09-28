Муж-француз не разрешает актрисе Ирине Медведевой приезжать в Россию

10:30 2023-09-28
Муж-француз не разрешает актрисе Ирине Медведевой приезжать в Россию

Бизнесмен Гийом Буше предпочитает, чтобы его жена сидела дома и растила детей.

Звезда шоу «6 кадров» замуж за французского бизнесмена Гийома Буше вышла в 2018 году. Актриса переехала жить в Европу и родила избраннику сына и дочь, сообщает КП.

Раньше Ирина часто прилетала в Россию на съемки, но муж-француз стал возражать против ее отлучек. Он предпочитает, чтобы жена сидела дома и растила детей.

Актриса призналась, что ей трудно жить без любимой работы, творчества и самореализации.

Медведева также пожаловалась, что из-за санкций в последнее время столкнулась с проблемами. Французский банк заблокировал ее банковскую карточку из-за того, что она русская.

С нынешним мужем, владельцем французской сети химчисток, Ирина познакомилась в Москве на Красной площади.

Симпатичный иностранец попросил у девушки ее телефон, та не устояла. Они поженились спустя пару лет после знакомства.

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