Отец Тихон много знает о духовной жизни российского лидера

Кремль не отрицает, что отец Тихон — духовник Путина. По словам Дмитрия Пескова, отец Тихон пользуется большой популярностью и хорошо знаков с Путиным.

В 2007 году в ходе общения с журналистами стран большой восьмерки Путин произнес фразу: «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Трактовать её можно по-разному, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

А ведь когда-то Путин имел западных друзей, но сейчас это сложно представить.

Мало кто помнит, но в первые годы президентства Путин ездил на рыбалку с Бушем и пил чай с Обамой.

Сегодня Путин может расслабиться с Си Цзиньпинем. Они вместе пьют чай, лепят пельмени и катаются на катере. То есть в плане мест для приятного времяпрепровождения Владимир Владимирович выбрал Восток.

Политологи говорят, что только в состоянии одиночества Путин чувствует себя комфортно.

Эксперты, наблюдающие за речью и поведением главы России, утверждают, что сегодня ни один из мировых политиков не может на него повлиять.

Окружение президента хоть и влияет на него, но, безусловно, степень этого влияния невелика.