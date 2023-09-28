Никас Сафронов раскритиковал памятник Борису Моисееву

10:46 2023-09-28
Никас Сафронов раскритиковал памятник Борису Моисееву

По мнению именитого художника, сходство скульптуры с покойным сомнительное, а тонкость его характера не считывается.

Памятник Борису Моисееву недавно открыли в Москве на Троекуровском кладбище. На создание 3-метровой скульптуры из бронзы скульптора Филиппа Трушина вдохновил любимый Борисом танец "Боль разлуки".

Памятник одобрили директор звезды Сергей Горох и подруга покойного Алла Пугачева. Но народный художник РФ Никас Сафронов нашел в монументе недостатки:

С одной стороны, критиковать работу скульптора не хочется, так как уже хорошо, что на могиле Моисеева появился памятник.

Причём вовремя, согласно традициям – через год после смерти. Хотя мы знаем немало примеров, когда артисты вообще остаются без надгробий.

Но с другой стороны, отметил художник, он понимает, почему у некоторых людей памятник вызывает вопросы. Дело в "сомнительном сходстве": не все узнают в нем черты лица покойного.

Жест, взмах руки, непонятное движение - скульптор намеревался показать его в танце, однако это не считывается, - отметил Сафронов в интервью PROZVEZD.

Никас считает, что нужно было показать характер Бориса Моисеева - трогательного человека с его тонким чувством прекрасного, душевным и ранимым. 

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