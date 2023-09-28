Восемь запретов для невестки в Киргизии

Однако были моменты, которые келин не могла себе позволить при свёкрах ни при каких обстоятельствах. Примечательно, что в традиционных кыргызских семьях эти табу соблюдаются до сих пор.

Называть по имени и смотреть в глаза. У невестки нет права в течение всей жизни называть родителей жениха по имени. Кроме того, келин нельзя смотреть свекрам прямо в глаза. Это принимается за грубость и невоспитанность с ее стороны. Также запрещается поворачиваться к родителям мужа спиной и переходить дорогу старшим родственникам.

Садиться на место свёкра за столом. Это считается проявлением неуважения к старшим. Раньше существовало поверье, что если занять место отца мужа, можно заболеть.

Наливать полную пиалу чая. Налить полную кружку чая – высказать полное неуважение. Подавать чай невестка должна только правой рукой, левую прижимая к сердцу. Да и принимать пиалу с чаем от родственников тоже необходимо правой рукой.

Носить короткие юбки. Халат и штаны отходят в прошлое. Их сменяют джинсы с футболками и платья. Но при этом одно табу укрепилось – никаких коротких юбок и шорт в присутствии родителей жениха.

Ходить с непокрытой головой. Келин разрешено ходить на работу без платка, но дома в присутствии свёкров и других старших родственников она обязана покрывать голову.

Оставлять грязную посуду на ночь. В доме у невестки должна быть идеальная чистота. Особо всегда запрещалось оставлять грязную посуду на ночь. В традиционных семьях верят, что немытая посуда притягивает несчастье. И ещё одна примета для келин – нельзя ставить казан вверх дном. Считается, что в доме никогда не будет счастья.

Перечить старшим и мужу. Келин не должна повышать голоса и перечить мужу, а тем более – его родителям и другим родственникам. За это могут упрекнуть родителей невестки.

Не здороваться с гостями, стоя на пороге. У кыргызов считается, что так делают только враги.