Свадьба в Кыргызстане обходится слишком дорого, без большого кредита или займа не сыграть

11:04 2023-09-28
Свадьба в Кыргызстане обходится слишком дорого, без большого кредита или займа не сыграть

Она проходит в несколько этапов и завершается пышным торжеством в ресторане, на который у большинства денег нет.

Кыргызская женитьба - история отдельная. Она проходит в несколько этапов, сообщает автор канала "Кочевая семейка" на платформе Дзен. 

Например, этап "Сойко салуу" означает знакомство родителей молодых. Родители жениха просят руки невесты, одевают на неё золотые серьги - в знак того, что та помолвлена. Здесь же обговаривают дальнейшие планы, а также дату Кыз узатуу.

"Кыз узатуу" - это проводы дочери. Во время церемонии невесту торжественно забирают из дома её родителей. На данном мероприятии собираются в основном родные невесты, церемония сопровождается музыкой и танцами.

А у жениха дома в этот момент готовятся к "Келин алуу" - встрече невесты. Ее встречают по кыргызским традициям. Одевают невесте белый платок, сажают в специально отведенное место.

Потом несколько дней приходят гости и надевают девушке на голову все новые белые платки.

На последнем этапе гуляют свадьбу в ресторане с неимоверной роскошью. А так, как денег на это большинству не хватает, они берут кредиты или занимают у знакомых.

Но, учитывая, что гости приносят в качестве подарка деньги в конвертах, свадьбы обычно окупаются. Хотя бывают случаи, что расходы покрыть не удалось, и тогда молодожены должны много работать, чтобы избавиться от долгов.

Романтика семейной жизни теряется: случается, что из-за долгов на пышные свадьбы разрушаются семьи.

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