Имя самого богатого актера в мире названо: это не Том Круз и не Дуэйн "Скала" Джонсон

Самым богатым актером на планете Земля является Тайлер Перри.
Известно, что его состояние равняется более 1 000 000 000 USD.
Столько денег артисту удалось собрать, снимаясь в малобюджетных фильмах и тех, которые называют "плохим кино".
Самыми заметными его ролями являются картины "Воссоединение семьи Мэдеи", "Дом семейства Пэйн" или "Мэдея на похоронах".
Интересно, что в каждой из этих лент Тайлер в 2 метра ростом переодевается в женщину, играя возрастную героиню.
Удивительно, но комедии подобного плана собирают огромные кассы.
В РФ Тайлера не знают по той причине, что такие "тупые комедии" даже не продают за пределы Америки.
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