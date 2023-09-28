Имя самого богатого актера в мире названо: это не Том Круз и не Дуэйн "Скала" Джонсон

Самым богатым актером на планете Земля является Тайлер Перри.

Известно, что его состояние равняется более 1 000 000 000 USD.

Столько денег артисту удалось собрать, снимаясь в малобюджетных фильмах и тех, которые называют "плохим кино".

Самыми заметными его ролями являются картины "Воссоединение семьи Мэдеи", "Дом семейства Пэйн" или "Мэдея на похоронах".

Интересно, что в каждой из этих лент Тайлер в 2 метра ростом переодевается в женщину, играя возрастную героиню.

Удивительно, но комедии подобного плана собирают огромные кассы.

В РФ Тайлера не знают по той причине, что такие "тупые комедии" даже не продают за пределы Америки.