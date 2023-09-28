Сари калечит и убивает жительниц Индии

В отличие от Японии или Китая, в Индии женщины по-прежнему носят традиционную одежду. Это красиво, экономично и ярко. К тому же ткань (а сари, по сути, является отрезком материала) могут натянуть на себя дамы любого размера.

Но именно эта одежда становится причиной гибели женщин в стране. Когда, к примеру, придумывали сари, не было мотоциклов. А сегодня индианки в национальной одежде садятся на мотоцикл, сари наматывается на колесо и сбрасывает их во время езды.

Одни при этом травмируются, а другие - гибнут.

Во многих домах страны пользуются старинным очагом с огнем, и сари в жару от искры может воспламениться. Учитывая, что речь идет о ткани, которой плотно обмотано тело, скинуть одежду не получается.

Девушки сгорают заживо либо получают серьезные ожоги.