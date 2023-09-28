Тейлор Свифт предоставила свою квартиру в Нью-Йорке Софи Тернер и ее наследникам на время судебных разбирательств с экс-супругом актрисы

На днях Тейлор Свифт и Софи Тернер заметили на ужине вместе.

Теперь же стало известно о том, что исполнительница разрешила актрисе и ее детям остановиться в ее квартире на территории Нью-Йорка.

Тернер засняли папарацци, когда та выходила из квартиры Свифт с дочками, двумя чемоданами и дорожной детской кроваткой. Актриса усадила наследниц в авто, а потом вернулась в квартиру.

Известно, что Свифт недолго встречалась (июль - октябрь 2008 года) с теперь уже экс-супругом Тернер Джо Джонасом.

О том, что Софи и Джо разводятся, стало известно 3 сентября текущего года. Через несколько дней Джонас заявил, что подал заявление о разводе из-за непрекращающихся вечеринок Тернер.