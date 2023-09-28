Проект по ограничению передвижения в Китае людей в рамках городских районов в сети считают спорным

В сети недавно активно обсуждали фиксированные районы проживания, которые вводят в Китае. Суть в том, что свободно передвигаться там можно лишь в пределах своего района. Чтобы выйти за его пределы, нужно показать специальное разрешение.

Как уточняет автор блога "Азия без фотошопа" на платформе Дзен, концепцию 15-минутного города на самом деле придумали в Европе"

Это раньше считалось продуманной разработкой городского планирования - чтобы жители мегаполисов не тратили по два часа в дороге на работу или в театр. Согласно задумке, все должно быть в пешей доступности - магазины, школы, банки, парки.

Но европейцы в итоге отказались от такого принципа градостроения, оставили все на откуп рынку. А вот китайцы взялись строить так на государственном уровне.

Как только они переняли идею, в СМИ она сразу стала плохой и тоталитарной - так называют Китай из-за количества камер наблюдения и прочего, - отметила автор.

Появились новости, будто покидать свой 15-минутный город можно будет лишь 10 раз в месяц. А тем, у кого социальный рейтинг ниже некуда, вовсе оставаться внутри, пока не исправятся.

Но все это, подчеркнула блогер, бред и выдумки западной прессы. Дело в системе китайской прописки – хукоу, которая определяет, к какой коммуне человек относится.

Прописку поменять просто так нельзя. От нее зачастую зависит наличие работы, размер пенсии и так далее. Но, если есть деньги, можно купить дом в другом месте и таким образом получить хукоу.