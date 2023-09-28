Honda продемонстрирует два новых электромобиля на выставке Japan Mobility Show 2023

11:58 2023-09-28
Honda продемонстрирует два новых электромобиля на выставке Japan Mobility Show 2023

Honda не спешила выходить на рынок полностью электрических автомобилей, поскольку в своих электрических предложениях сосредоточилась на гибридных автомобилях CR-V Hybrid и Accord Hybrid.

Компания сообщила, что запустит производство своего нового полностью электрического внедорожника Prologue в начале 2024 года, а ее дочерняя компания Acura сотрудничает с General Motors.

26 апреля Honda заявила, что планирует переоборудовать три своих завода в Мэрисвилле, Ист-Либерти и Анне, штат Огайо, для производства электромобилей, а в 2025 году поставит свои первые электромобили среднего и большого размера в Северной Америке, основанные на ее оригинальной выделенной платформе EV.

Три завода в Огайо станут центром производства электромобилей Honda в Северной Америке, поскольку компания планирует производить 2 миллиона электромобилей ежегодно к 2030 году и увеличить производство электромобилей и топливных элементов до 100% по всему миру к 2040 году, сообщила компания на брифинге.

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