Шепелев впервые появился на публике с сыном от Жанны Фриске Платоном

Издание Star Hit сообщает, что Дмитрий Шепелев и Платон позировали на красной ковровой дорожке в похожих нарядах.

На звездном отце мальчика были свободные темно-синие брюки, белая футболка и джинсовая рубашка бежевого цвета, 10-летний же Платон оделся в серые брюки, белую футболку и светлую джинсовую куртку.

Во время фотографирования Шепелев держал наследника за руку, поправляя тому прическу.

Платон - сын Дмитрия и покойной исполнительницы Жанны Фриске. На свет ребенок появился 7 апреля 2013 года.