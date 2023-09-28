Шепелев впервые появился на публике с сыном от Жанны Фриске Платоном

Издание Star Hit сообщает, что Дмитрий Шепелев и Платон позировали на красной ковровой дорожке в похожих нарядах.
На звездном отце мальчика были свободные темно-синие брюки, белая футболка и джинсовая рубашка бежевого цвета, 10-летний же Платон оделся в серые брюки, белую футболку и светлую джинсовую куртку.
Во время фотографирования Шепелев держал наследника за руку, поправляя тому прическу.
Платон - сын Дмитрия и покойной исполнительницы Жанны Фриске. На свет ребенок появился 7 апреля 2013 года.
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