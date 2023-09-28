В Индонезии слоны заполонили местные свалки, выгнав оттуда другие виды животных

На городских помойках в Шри-Ланке можно встретить не только крыс и енотов, но и конкурентов покрупнее - слонов.

Они медленно бродят по кучам мусора, выбирая из грязи то, что приглянется. Вместе с объедками овощей поедают бумагу, куски пластиковых пакетов.

В последний раз в стране слонов подсчитывали в 2010-тых, их поголовье составляло около 6 тысяч. Таким животным нужно много места для жизни и питания, но люди уничтожают джунгли под города, а поля приспосабливают для выращивания риса и чая. Количество свалок тоже растет.

Многие слонята даже вырастают на свалке, потребляя отходы. От такой "диеты" многие животные умирают, и их трупы находят на той же свалке.

Но местным жителям зачастую нечем помочь слонам - отогнать или транспортировать стадо в другой регион, потому ситуация долгое время остается нерешенной.