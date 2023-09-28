Стоматолог Мартынова: невылеченные зубы повышают риск инфарктов и инсультов

Результатом этого может стать развитие целого ряда заболеваний пищеварительного тракта, в том числе гастрита, а также печени.

«Бактерии, которые являются причиной кариеса и воспалительных заболеваний десен, при недостаточной гигиене могут вызвать разрушение костной ткани, развитие гайморита, головокружение, боли в ушах, частые ангины и отиты, воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, заболевания почек и ревматизм», — рассказала опытный врач.