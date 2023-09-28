Орбакайте заявила, что Москва - это не город, а отдельная страна

12:26 2023-09-28
Орбакайте заявила, что Москва - это не город, а отдельная страна

В рамках большого интервью Кристина Орбакайте дала большое интервью, в рамках которого сообщила о том, как относится к столице РФ.

В интервью изданию "Москвич" Кристина Орбакайте напомнила, что родилась в Москве.

Исполнительница рассказала, что ребенком жила на 2 дома - у бабушки в районе Кузьминок и у мамы на улице Тверской.

Центр российской столицы - особое место для артистки. Сейчас у наследницы Аллы Пугачевой квартира находится в районе станции метро "Белорусская", где она очень любит совершать небольшие путешествия на речном трамвайчике по Москве-реке и прогуливаться по парку имени Горького.

Знаменитость не скрывает, что обожает родной город, считая, что он превосходит Берлин, Париж, Лондон, Нью-Йорк.

Орбакайте называет Москву отдельным государством, где уживаются местные жители и те, кто приехал сюда попытать счастье.

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