Орбакайте заявила, что Москва - это не город, а отдельная страна

В интервью изданию "Москвич" Кристина Орбакайте напомнила, что родилась в Москве.

Исполнительница рассказала, что ребенком жила на 2 дома - у бабушки в районе Кузьминок и у мамы на улице Тверской.

Центр российской столицы - особое место для артистки. Сейчас у наследницы Аллы Пугачевой квартира находится в районе станции метро "Белорусская", где она очень любит совершать небольшие путешествия на речном трамвайчике по Москве-реке и прогуливаться по парку имени Горького.

Знаменитость не скрывает, что обожает родной город, считая, что он превосходит Берлин, Париж, Лондон, Нью-Йорк.

Орбакайте называет Москву отдельным государством, где уживаются местные жители и те, кто приехал сюда попытать счастье.