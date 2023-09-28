Байден предупредит об угрозе демократии со стороны Трампа

12:27 2023-09-28
Байден предупредит об угрозе демократии со стороны Трампа

Президент Джо Байден выступит в четверг с речью, в которой предупредит, что Соединенные Штаты сталкиваются с угрозой своей демократии, возвращаясь к нападкам на республиканца Дональда Трампа и его союзников.

Они могут повысить шансы Байдена на переизбрание в следующем году.

Выступления Байдена в Финиксе, штат Аризона, также будут посвящены наследию покойного сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна, кандидата в президенты от республиканской партии 2008 года, который умер в 2018 году.

Байден и Маккейн остались друзьями, несмотря на глубокие политические разногласия.

"Президент Байден расскажет о своей убежденности в том, что мы не должны отказываться от жертв, принесенных поколениями американцев для защиты нашей демократии", - сказал представитель Белого дома, описывая речь Байдена.

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