Байден предупредит об угрозе демократии со стороны Трампа

Они могут повысить шансы Байдена на переизбрание в следующем году.

Выступления Байдена в Финиксе, штат Аризона, также будут посвящены наследию покойного сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна, кандидата в президенты от республиканской партии 2008 года, который умер в 2018 году.

Байден и Маккейн остались друзьями, несмотря на глубокие политические разногласия.

"Президент Байден расскажет о своей убежденности в том, что мы не должны отказываться от жертв, принесенных поколениями американцев для защиты нашей демократии", - сказал представитель Белого дома, описывая речь Байдена.