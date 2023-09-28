Мировой объем производства Toyota в августе вырос на фоне роста внутреннего производства

Toyota планирует третий завод в Индии, новый внедорожник как фактор роста продаж на внутреннем рынке.
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Наталья Гончарова
Исполнитель Хабиб обвинил своего коллегу Тимати (Тимура Юнусова) в агрессивном и токсичном поведении во время съемок шоу "Песни".
Светлана Игнатьева
Фигурист снимается в трехсерийном документальном фильме «Киборг», который будет показан в онлайн-сервисе.
Чиновники рекомендуют гражданам уставиться и смотреть осуждающим тяжелым взглядом на каждого курильщика.
Не секрет, что с запуском СВО РФ в Украине Лайма Вайкуле не стесняется в выражениях, осуждая российские власти и жителей государства.
Антон Райт
В прошлом году Lucid обнародовала планы строительства нового завода недалеко от морского порта Джидда.
Президент Джо Байден выступит в четверг с речью, в которой предупредит, что Соединенные Штаты сталкиваются с угрозой своей демократии, возвращаясь к нападкам на республиканца Дональда Трампа и его союзников.
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