Мировой объем производства Toyota в августе вырос на фоне роста внутреннего производства

Байден предупредит об угрозе демократии со стороны Трампа

Президент Джо Байден выступит в четверг с речью, в которой предупредит, что Соединенные Штаты сталкиваются с угрозой своей демократии, возвращаясь к нападкам на республиканца Дональда Трампа и его союзников.