Вайкуле оправдалась за свое участие в корпоративах для российских олигархов и политиков

Неудивительно, что после "ушата грязи", который Лайма Вайкуле вылила на головы россиян, ей напомнили о том, как хорошо она зарабатывала, выступая в городах России.

Большие гонорары латвийской исполнительнице платили за участие в частных мероприятиях. Вайкуле не считала зазорным петь для российских богачей за "суммы с нулями".

Вайкуле оправдалась, что в большинстве случаев не знала, для кого будет выступать.

Прибалтийская артистка отметила также, что концерты - это ее работа. По словам звезды сцены, у нее не было такого: "там не буду выступать, а здесь — буду".