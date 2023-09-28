Минздрав Гонконга придумал оригинальный способ борьбы с курением

13:32 2023-09-28
Минздрав Гонконга придумал оригинальный способ борьбы с курением

Чиновники рекомендуют гражданам уставиться и смотреть осуждающим тяжелым взглядом на каждого курильщика.

Закон о курении в запрещенных местах в Гонконге – абсолютный рекордсмен по числу нарушений в стране. Здесь запрещено курить на пляжах, в торговых центрах, в культурных и госучреждениях, в залах ресторанов.

Предусмотрен штраф за нарушение - порядка 200 долларов, но он никого не останавливает.

Глава Минздрава Гонконга Ло Чан Мау придумал оригинальный метод борьбы с курением. Он рекомендует гражданам уставиться и смотреть осуждающим тяжелым взглядом на каждого курильщика:

Все, кто находится в помещении, должны уставиться на человека, который решил достать сигарету в ресторане.

Этот человек не сможет никого атаковать, потому что все просто смотрят и ничего не делают.

А теперь в гонконге намерены выслеживать курильщиков по камерам, тем более, что камер в стране становится все больше и больше.

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