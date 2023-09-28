Костомаров стал героем фильма, его гонорар может составить 2 млн рублей

Роман Костомаров приглашен к участию в съемках документального фильма «Киборг» о людях, которые живут с искусственными конечностями.

Хотя сам спортсмен условия контракта не разглашает, подробности рассказал продюсер проекта Алексей Остудин, сообщает Рrozvezd.info.

Он также уточнил, что трехсерийный фильм будет показан в онлайн-сервисе.

Издание рассказало и о гонораре фигуриста за съемку. Остудин точную сумму не назвал, но отметил, что ориентируется на стандарты выплат в похожих проектах.

По подсчетам издания, Костомаров за участие в «Киборге» может получить 1–2 миллиона рублей.