Костомаров стал героем фильма, его гонорар может составить 2 млн рублей

Роман Костомаров приглашен к участию в съемках документального фильма «Киборг» о людях, которые живут с искусственными конечностями.
Хотя сам спортсмен условия контракта не разглашает, подробности рассказал продюсер проекта Алексей Остудин, сообщает Рrozvezd.info.
Он также уточнил, что трехсерийный фильм будет показан в онлайн-сервисе.
Издание рассказало и о гонораре фигуриста за съемку. Остудин точную сумму не назвал, но отметил, что ориентируется на стандарты выплат в похожих проектах.
По подсчетам издания, Костомаров за участие в «Киборге» может получить 1–2 миллиона рублей.
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